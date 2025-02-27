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Власть

Мирбек Мамбеталиев стал министром культуры. Президент подписал указ

Министром культуры, информации и молодежной политики назначен Мирбек Мамбеталиев. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В связи с новым назначением Мирбек Мамбеталиев освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ. Мамбеталиев пришел на место Алтынбека Максутова.

Депутат Дастан Бекешев изучил резюме министра и заявил, что тот не имеет опыта в сфере культуры. По официальным данным, большую часть своей деятельности Мирбек Мамбеталиев посвятил госслужбе.

Мирбек Мамбеталиев работал в комитете по управлению госимуществом, государственной администрации Иссык-Кульской области, Госагентстве интеллектуальной собственности и инноваций, ЦИК. Трудился в госрезиденциях № 1 и 2, а также в управлении делами президента и правительства.

До представления его кандидатуры в качестве и. о. министра культуры работал в администрации главы государства — в отделе организационной работы и взаимодействия с регионами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321294/
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