В Сокулукском районе Чуйской области началось строительство новой подстанции 110/35/10 киловольт «Манас-2». Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Фото иллюстративное. В Чуйской области началось строительство подстанции «Манас-2»

По ее данным, объект возводят в районе села Ак-Жол. Подстанция будет обеспечивать энергией новые жилмассивы и предприятия, расположенные вдоль северной объездной дороги и улицы Фучика.

Отмечается, что необходимость в новой подстанции возникла из-за дефицита мощностей в районе.

На объекте приступили к подготовительным и земельным работам, монтируют контур заземления. Проект предполагает установку силового трансформатора мощностью 16 мегавольт-ампер.

Подстанция «Манас-2» в будущем обеспечит стабильным электричеством около 3 тысяч абонентов, создаст резерв мощности для новых потребителей и повысит надежность электроснабжения сел Ак-Жол, Манас, Комсомольского и Ат-Баши. Также она будет гарантировать бесперебойное питание международного аэропорта «Манас» и строящегося жилмассива «Семетей».

Подстанция разгрузит действующие энергообъекты, включая подстанции «Ботбаева», «Манас», «Учхоз» и «Ат-Баши», а также связанные с ними линии электропередачи.