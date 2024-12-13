Министр культуры Узбекистана удостоен звания «Народный артист КР»

Президент Садыр Жапаров сегодня, 13 декабря, наградил министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова почетным званием «Народный артист Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото пресс-службы президента

Во время встречи Садыр Жапаров вспомнил, что в рамках его государственного визита в Узбекистан состоялись Дни культуры КР в Ташкенте и Бухаре, включающие гала-концерт, выставки и кинопоказы. Он выразил уверенность в том, что предстоящие в 2025 году Дни культуры Узбекистана в Кыргызстане станут важным событием для дальнейшего сближения двух народов.

Президент поблагодарил Озодбека Назарбекова за вклад в развитие культурных отношений. «Ваш творческий путь вдохновляет многих. Музыкальный вечер с вашим участием, который состоится 15 декабря в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, станет еще одним ярким примером нашей общей культурной гармонии», — сказал он.

В свою очередь Озодбек Назарбеков выразил благодарность за высокую оценку его деятельности и подтвердил готовность работать над укреплением братских связей. Он также сообщил о планах Узбекистана провести мероприятия к 100-летию Чингиза Айтматова и отметил, что театры двух государств готовят совместный проект, символизирующий творческое взаимодействие народов КР и РУз.