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Власть

Министр культуры Узбекистана удостоен звания «Народный артист КР»

Президент Садыр Жапаров сегодня, 13 декабря, наградил министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова почетным званием «Народный артист Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Во время встречи Садыр Жапаров вспомнил, что в рамках его государственного визита в Узбекистан состоялись Дни культуры КР в Ташкенте и Бухаре, включающие гала-концерт, выставки и кинопоказы. Он выразил уверенность в том, что предстоящие в 2025 году Дни культуры Узбекистана в Кыргызстане станут важным событием для дальнейшего сближения двух народов.

Президент поблагодарил Озодбека Назарбекова за вклад в развитие культурных отношений. «Ваш творческий путь вдохновляет многих. Музыкальный вечер с вашим участием, который состоится 15 декабря в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, станет еще одним ярким примером нашей общей культурной гармонии», — сказал он.

В свою очередь Озодбек Назарбеков выразил благодарность за высокую оценку его деятельности и подтвердил готовность работать над укреплением братских связей. Он также сообщил о планах Узбекистана провести мероприятия к 100-летию Чингиза Айтматова и отметил, что театры двух государств готовят совместный проект, символизирующий творческое взаимодействие народов КР и РУз.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314176/
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