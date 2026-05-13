Сколько угля нужно ТЭЦ Бишкека для отопительного сезона, рассказали в кабмине

Замглавы кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков ознакомился с ходом плановых ремонтных работ на Бишкекской ТЭЦ, а также с подготовкой отраслей экономики и населения к следующему отопительному периоду.

Фото пресс-службы кабмина. Замглавы кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков ознакомился с ходом плановых ремонтных работ на Бишкекской ТЭЦ

Он поинтересовался запасами топлива на угольном складе теплоцентрали, работой диспетчерского пункта и ходом проводимых плановых работ.

Общую информацию о деятельности Бишкекской ТЭЦ и текущих вопросах представили мэр города Айбек Джунушалиев и руководство муниципального предприятия.

В целях успешного завершения осенне-зимнего периода 2026-2027 годов и надежного, бесперебойного обеспечения столицы тепловой и электрической энергией на Бишкекской ТЭЦ, согласно графику, проводится ремонт оборудования, зданий и сооружений.

Эрлист Акунбеков подчеркнул, что бесперебойное обеспечение населения, включая социальные и другие объекты, а также отрасли экономики, электроэнергией и теплом является одним из приоритетных направлений кабмина.

Для прохождения предстоящего отопительного сезона Бишкекской ТЭЦ потребуются 1 миллион 600 тысяч тонн угля, более 75 миллионов кубометров природного газа и 1 тысяча тонн мазута.