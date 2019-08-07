Суд по делу о модернизации ТЭЦ. О чем молчали депутаты Жогорку Кенеша

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Во всем виноват Сапар Исаков?

На допрос пригласили депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева. В 2013 году он занимал должность председателя парламентского комитета по международным делам.

На допросе у следователя он заявил, что в проекте модернизации ТЭЦ Бишкека явно выражалась заинтересованность Сапара Исакова. Кадровые и инвестиционные вопросы тогда решались президентом и его аппаратом.

Сапар Исаков в нарушение своих полномочий вмешивался в хозяйственные дела.

Каныбек Иманалиев утверждает, что Сапар Исаков 18 раз встречался с представителями китайской стороны. Однако адвокаты подсудимого не смогли получить данные о посещениях Жогорку Кенеша. В ГКНБ ответили, что вся информация уничтожена.

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Профильный комитет должен был рассмотреть проект ратификации соглашения с Эксимбанком. «На сегодня не было ни одного отказа по ратификации. Была просьба от аппарата главы государства и правительства, чтобы ускорить процесс. Центр принятия решения был в аппарате президента», — сказал Каныбек Иманалиев.

По его словам, снизить стоимость модернизации столичной ТЭЦ можно было на $30 миллионов, если бы провели тендер. Нардеп узнал о завышении стоимости только после аварии.

Он настаивает на том, что Сапар Исаков продвигал проект модернизации. «Он ездил еще с Максимом Бакиевым в Китай и встречался с представителями ТВЕА. Это было начало. Если бы этого не было, он бы сейчас не сидел здесь. Осмонбек Артыкбаев лишь выступал с докладом, Жанторо Сатыбалдиев подписывал документы, а потом ушел в отставку. В течение семи лет Сапар Исаков был у власти, пока реализовывался этот проект», — отметил Каныбек Иманалиев.

Сапар Исаков обвинил Каныбека Иманалиева во лжи и попросил представить документы, что он встречался с представителями КНР 18 раз.

Позиция Министерства экономики

Суд перешел к допросу экс-премьер-министра Темира Сариева. В 2013 году он занимал пост министра экономики.

По его словам, была большая необходимость модернизировать теплоцентраль из-за нехватки энергомощностей на севере республики. Министерство экономики выступало с замечанием, что по проекту не провели тендер.

«Министерство энергетики не приняло наше замечание. Оно основывалось на законе об энергетике. Более 800 нормативных актов принимается в год, и по каждому есть замечания. Что-то принимается, что-то нет. Так как наши замечания не приняли, составлена матрица разногласий», — заметил Темир Сариев.

Позиция Министерства экономики: ТВЕА не имеет достаточного опыта и квалификации для модернизации ТЭЦ.

«Мы считали, что нужно провести тендер по отбору наиболее подготовленной компании», — подчеркнул Темир Сариев.

Кадровые вопросы

По словам Темира Сариева, все международные финансовые институты утверждают программы оказания помощи на три-пять лет. $300-400 миллионов они не в состоянии выделить в течение года. «Кредит Эксимбанка был приемлемым, и другие у Кыргызстана варианты отсутствовали», — пояснил он.

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Подсудимый Айбек Калиев попросил свидетеля вспомнить, по чьей инициативе создавали Национальный энергохолдинг и как назначали его главу.

Темир Сариев рассказал, что энергохолдинг создан по распоряжению правительства. После консультации с членами кабмина он решил назначить Айбека Калиева председателем правления. «Только по силовым структурам я консультировался с президентом. По остальным кандидатурам принимал решение сам», — сказал бывший премьер-министр.

Он отметил, что Сапар Исаков не давил ни на кого в принятии решений, но небезразлично относился к событиям в стране. Сапар Исаков участвовал в совещаниях и высказывал свое мнение.

Байке недоволен

В суде допросили еще одного депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева. Он является председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

«Правительство, аппарат главы государства, народные избранники говорили, что ТЭЦ нужна. Наш комитет сделал замечания. Не было технико-экономического обоснования, разбирательства только в Гонконге. Однако это не учли. Я говорил: почему не проводили тендер? Я ходил к Сапару Исакову, чтобы узнать позицию президента», — заметил Кожобек Рыспаев.

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На теплоцентрали проводили выездное заседание комитета, тогда депутаты и узнали, что нет расшифровки по стоимости. «Я поднимал вопрос на фракции, спрашивал и у председателя Счетной палаты. Сапар Исаков говорил мне: «Мы же договорились не поднимать просто так вопрос», а потом произошла авария, и до сих пор это тянется», — добавил нардеп.

«Министр энергетики Осмонбек Артыкбаев по-дружески попросил подписать протокол, несмотря на то, что мы были на каникулах. На заседании межведомственной комиссии был мой помощник. Министр потом настойчиво просил меня подписать, и я подписал», — пояснил Кожобек Рыспаев.

Он заявил, что не только члены правительства просили поддержать проект.

Когда я против выступал, сам глава государства мне говорил, что нужно делать модернизацию за любые деньги. Кожобек Рыспаев

Депутат утверждает, что Сапар Исаков говорил ему, чтобы он не поднимал вопросы о модернизации ТЭЦ, так как президент недоволен им.

«Прикрываясь именем главы государства, он пытался оказать на меня давление. Он сказал, что байке недоволен, но мы же понимаем, что это президент», — отметил Кожобек Рыспаев.

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Парламентарий на допросе у следователя сказал, что Сапар Исаков лоббировал интересы ТВЕА. Озвучивалась информация о том, что стоимость проекта гораздо дешевле, чем при заключении соглашения. За это отдельная группа чиновников получила откаты в сотни миллионов долларов.

В суде Кожобек Рыспаев подтвердил свои показания, заметив, что эта информация подлежит тщательной проверке со стороны правоохранительных органов.