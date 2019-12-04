Дело энергетиков. Подсудимый о зависимости страны от импорта электроэнергии

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Накануне в суде выступили бывшие премьер-министр Сапар Исаков и министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Сегодня с речью выступает экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

«Со следующего года Кыргызстан может стать импортозависимой по электроэнергии страной», — заявил он.

По словам Айбека Калиева, ежегодно в Бишкеке добавляется 7-10 тысяч новых потребителей электроэнергии. Рост потребителей в среднем по республике составляет 5-7 процентов. Износ оборудования составляет 67-70 процентов.

«Износ оборудования сектора опережает модернизацию. Если не предпринимать революционные шаги по обновлению, то со следующего года мы можем стать импортоориентированной страной по электроэнергии. Мы можем забыть, что такое экспортный потенциал. Если не будет электрической мощности, можно забыть об инвесторах и развитии экономики», — подчеркнул он.

«При этом есть доноры, которые готовы профинансировать развитие энергосектора. Но мы должны четко понимать, что доноры требуют повышения тарифов на электрическую и тепловую энергию. Это одно из самых ключевых условий, потому что единственный источник возврата денег — тарифы. Такие условия есть в соглашениях Азиатского банка развития или Всемирного банка. А у Эксимбанка Китая таких условий нет», — отметил подсудимый.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.