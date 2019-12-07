Судилище и крах правосудия. Реакция социальных сетей на приговор Сапару Исакову

Накануне в Свердловском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела по модернизации ТЭЦ. Судья Инара Гилязетдинова посчитала экс-премьер-министра Сапара Исакова виновым и назначила наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима.
По мнению обвинения, вина подсудимого была полностью доказана материалами дела и показаниями свидетелей. Сапар Исаков, по версии обвинения, заведомо знал, что предложение TBEA по модернизации ТЭЦ не отвечало интересам Кыргызстана ввиду завышенной цены, технических и технологических недостатков.
Однако социальные сети восприняли приговор совсем по-другому. Многие посчитали, что это решение суда — очередное доказательство того, что в Кыргызстане так и не состоялась судебная реформа.
А еще кыргызстанцы писали о том, что власти страны так и не сделали выводов из прошлого республики. Каждый раз они пытаются расправиться с предшественниками.
Интересно, что за Сапара Исакова вступались не только простые граждане. Даже депутаты парламента были удивлены столь строгому решению суда.
Обратили внимание пользователи социальных сетей и на то, что Фемида каждый раз оказывается избирательной при назначении наказания.
Некоторые пользователи и вовсе верят, что несправедливость в отношении бывшего премьер-министра временная, и скоро ситуация изменится.
Но были и пользователи, которые убеждены в справедливости подобного решения.