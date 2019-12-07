Судилище и крах правосудия. Реакция социальных сетей на приговор Сапару Исакову

Накануне в Свердловском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела по модернизации ТЭЦ. Судья Инара Гилязетдинова посчитала экс-премьер-министра Сапара Исакова виновым и назначила наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима.

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По мнению обвинения, вина подсудимого была полностью доказана материалами дела и показаниями свидетелей. Сапар Исаков, по версии обвинения, заведомо знал, что предложение TBEA по модернизации ТЭЦ не отвечало интересам Кыргызстана ввиду завышенной цены, технических и технологических недостатков.

Однако социальные сети восприняли приговор совсем по-другому. Многие посчитали, что это решение суда — очередное доказательство того, что в Кыргызстане так и не состоялась судебная реформа.

А еще кыргызстанцы писали о том, что власти страны так и не сделали выводов из прошлого республики. Каждый раз они пытаются расправиться с предшественниками.

Интересно, что за Сапара Исакова вступались не только простые граждане. Даже депутаты парламента были удивлены столь строгому решению суда.

Вчерашний приговор по ТЭЦ необходимо распечатать и раздать всем студентам юридических факультетов, а уголовные тома рассекретить. Это громкое дело будет оцениваться историками и кажись не в пользу действующей политической риторике. — Дастан Бекешев (@bekeshev) December 7, 2019

Обратили внимание пользователи социальных сетей и на то, что Фемида каждый раз оказывается избирательной при назначении наказания.

Пьяный водитель убивает на дороге 5 человек - 8 лет.

Сапар Исаков, без доказательств вины - 15 лет. — Yes! (@ak_9108) December 6, 2019

Сказать что я пребываю в шоке,значит ничего не сказать.Я следил за процессом по модернизации ТЭЦ от начала и до конца вынесения приговора.Сегодня я окончательно понял,что это было судилищем!Ничего не изменилось,никакой реформы правоохранительной и судебной системы не было и нет. — Bruno Tatali (@BrunoTatali) December 6, 2019



Некоторые пользователи и вовсе верят, что несправедливость в отношении бывшего премьер-министра временная, и скоро ситуация изменится.

А еще кыргызстанцы писали о том, что власти страны так и не сделали выводов из прошлого республики. Каждый раз они пытаются расправиться с предшественниками.

Слушайте, а чего они 5 часов выносили приговор? Ночью хотели, чтобы людей не было? Другие варианты были? Или вознаграждения ждали? Типа утром деньги, вечером стулья — BECHA (@BECHA13BECHA) December 7, 2019

Самое абсурдное в этом абсурдном деле по ТЭЦ, что всем обвиняемым в качестве мотива инкриминируется карьеризм.



Можно по разному относиться к карьеристам, но разве это является уголовным преступлением? Разве большинство чиновников не идут на госслужбы, чтобы делать карьеру? — Azamat Akeneev (@akeneev) December 6, 2019

Но были и пользователи, которые убеждены в справедливости подобного решения.

Слушайте, а чего они 5 часов выносили приговор? Ночью хотели, чтобы людей не было? Другие варианты были? Или вознаграждения ждали? Типа утром деньги, вечером стулья — BECHA (@BECHA13BECHA) December 7, 2019