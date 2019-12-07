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Общество

Михаил Халитов о суде по ТЭЦ: Страшно не судилище, а что мы не извлечем уроков

«В сегодняшней ситуации страшно не это судилище, а страшно то, что мы не извлечем из этого уроков», — заявил 24.kg президент Ассоциации «Горный кластер» Михаил Халитов, комментируя решение суда по модернизации ТЭЦ.

По его словам, вся эта ситуация случилась только потому, что в 2010 году Кыргызстан отменил советские нормы и нормативы. Но при условии, что должны были работать национальные. Но по факту их практически не разработали. Поэтому образовался правовой вакуум.

 У нас выгодно оставить все как есть, поэтому это поле для коррупции удобно в политических целях использовать. 

Михаил Халитов 

«В деле по ТЭЦ суть обвинения в том, что завышена стоимость. Но если бы по законодательству ГОСТы, СНиПы, СанПиНы имели силу, то можно было установить, кто прав. А рассчитать стоимость проекта без них можно как угодно, что и произошло с ТЭЦ. В этом плане юридически не защищено ни государство, ни инвестор. Поэтому трактовать нормативы можно субъективно, в свою пользу. Норматив научно обоснован. А у нас следователи, прокуроры трактуют их так, как им удобно», — подчеркнул Михаил Халитов.

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Эксперт отметил, что в законе о нормативно-правовых актах нет даже такого понятия, что такое ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, нормативно-техническое регулирование. А ведь нормы и нормативы с точки зрения юриспруденции, экономики и физики и физиологии человека архиважны. С точки зрения юриспруденции они дают четкую возможность доказать правоту той или иной стороны.

«Если я выпустил товар по всем нормам и правилам, то я смогу доказать и налоговой, и прокурору, и суду, что я прав. Если нормы нарушил, обвинение сможет спокойно доказать, что я виноват. С точки зрения экономики они позволяют рассчитать окупаемость инвестиций, капвложений. Это значит, что предприниматель сможет сразу рассчитать, сколько налогов он заплатит. Это категория экономического учета. Тогда прозрачность в проектах появляется. А с точки зрения физики и физиологии — это безопасность всего, что делается», — подчеркнул Михаил Халитов.

 Нельзя сегодня делать дела в Кыргызстане и привязываться к личностям. У нас же ситуация ровно наоборот: если тебя кто-то не крышует и слово не замолвит, ты не можешь в этой стране работать.

Михаил Халитов 

При этом представитель бизнеса уверен, что именно так сегодня работает коррупция ниже седьмого этажа «Белого дома». Президент говорит о благоприятном инвестиционном климате, а на местах творится бардак. Отсюда потом и возникают судебные разбирательства. При этом он уверен, что суд по модернизации ТЭЦ должен стать поводом для того, чтобы изменить систему работы.

С точки зрения бизнеса и экономики — это показательный пример. Из всего нужно извлекать уроки. Если есть прецедент, то его надо или применять дальше, или что-то предпринимать.

Михаил Халитов

«Страшно, что мы не устраним колоссальнейшую проблему, которая тормозит страну и не дает ей развиваться, но позволяет набивать карманы. Все об этом знают и ничего не делают. А мы просим освободить от налогов, проверок, ввести бизнес-омбудсмена. Политики с этим соглашаются, потому что основа коррупции не меняется. Сейчас архиважно решить проблему отсутствия норм и нормативов. Все остальное — эмоции, политика, подковерные игры ради сохранения status quo. Потому что кормятся от этого все», — заключил Михаил Халитов.
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