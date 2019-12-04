Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев о том, почему его не вытащили из СИЗО

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Накануне в суде выступили бывшие премьер-министр Сапар Исаков и министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Сегодня выступает экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев. Он обратил внимание на мнение следствия о его дружбе с Сапаром Исаковым.

«Товарищ Исаков был действующим премьер-министром, когда меня посадили в СИЗО. Если бы мы были такими друзьями, неужели это бы произошло? У премьер-министра власти нет что ли? Если бы действительно мы были такими друзьями, он бы меня через два часа вытащил», — заявил Айбек Калиев.

По телевидению показали, что новая ТЭЦ работает. Объект не законсервирован. Все говорят, как это хорошо. Люди позируют перед ТЭЦ, а мы сидим. Если объект работает, какие к нам претензии? Айбек Калиев

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.