Суд по модернизации ТЭЦ. Как закрыть глаза на неудобные факты

В Свердловском районном суде Бишкека подходит к завершению разбирательство по громкому уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Третий день в суде продолжаются прения сторон.

24.kg внимательно изучило доводы защиты подсудимых, чтобы понять, почему бывшие высокопоставленные чиновники считают обвинения несостоятельными, а уголовное дело политизированным.

Что не увидело следствие

На самом деле компанию-подрядчика выбирали вовсе не чиновники Кыргызстана. ТВЕА — выбор властей Китая. Официальный Пекин настаивал на своем выборе и добился своего.

Одним из пунктов обвинений в материалах следствия значится, что чиновники виновны в лоббировании интересов китайской компании TBEA. Следствие полагает, что были более выгодные предложения. Но из-за преступных действий в итоге для модернизации теплоцентрали выбрали самое дорогое.

Этому есть документальное подтверждение. В июле 2013 года из канцелярии советника по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР в Кыргызстане пришла официальная нота в Министерство иностранных дел КР. В ней четко сказано, что посольство рекомендует TBEA в качестве единственного исполнителя среди китайских компаний проекта реконструкции ТЭЦ Бишкека.

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Причем подобная процедура совсем не уникальна. С 2008 по 2015 год между Кыргызстаном и КНР заключено как минимум девять соглашений. Все они предусматривают финансирование проектов через льготное финансирование Эксимбанком Китая.

Во всех случаях исключительно китайская сторона выбирала подрядчика. ТВЕА в том числе ранее реализовала в Кыргызстане три проекта в энергосфере. А шесть проектов в дорожной сфере, к примеру, по настоянию КНР реализовала другая китайская компания — China Road and Bridge Corporation.

Все контрактные соглашения были стандартными. Но почему-то только в истории с модернизацией ТЭЦ следователи посчитали, что проект был невыгоден стране. Если следовать логике силовиков, то стоит тогда возбуждать и уголовное дело по строительству подстанции «Датка — Кемин», которую строила тоже TBEA. Но к этому проекту претензий нет.

Про экспертизу

В вину бывшему премьер-министру Сапару Исакову и чиновникам энергосферы также ставят и то, что проект реконструкции ТЭЦ не прошел экспертизу. Однако следователи, мягко говоря, лукавят. Ведь еще в октябре 2018 года в ГКНБ поступило официальное письмо от департамента госэкспертизы при Госархстрое.

Проектная документация по реконструкции ТЭЦ была адаптирована в соответствии с действующими нормами Кыргызстана институтом «Энергопроект».

Проектная документация была согласована с Бишкекглавархитектурой. При этом в письме следователям департамент госэкспертизы подтверждает: проектная документация объекта «Реконструкция ТЭЦ Бишкека» проходила экспертизу на основании постановления правительства от 7 февраля 2014 года, архитектурно-планировочных условий (АПУ) от 3 сентября 2015 года, дополнительного письма Бишкекглавархитектуры от 19 мая 2016 года и письма-согласия Госстроя на параллельное проектирование и строительство от 11 апреля 2016 года.

Откуда взялся ущерб

Есть в материалах дела и еще один интересный момент — подсчет ущерба. По версии следствия, он составил $111,2 миллиона. Сумма исходит из заключения повторной комплексной судебно-строительной и технической экспертизы от 20 декабря 2012 года.

Адвокаты не раз отмечали, что нельзя принимать как доказательство эту экспертизу. Ведь расчеты сделаны на основе несуществующей на 2013 год правовой (законодательной) базы составления сметной документации строительства. Этот факт привел экспертов к искаженному представлению о фактических затраченных на модернизацию средствах.

Смета на проект модернизации ТЭЦ с заключениями департамента госэкспертизы появилась лишь в октябре 2019 года.

Проще говоря, сначала подсчитали ущерб, а затем под него начали составлять смету. В своем письме в «Электрические станции» директор ТЭЦ Андрей Воропаев пишет, что сметная документация предоставлена в ценах 2013-го и 2016 года, но не включает затраты на пусконаладочные работы и командировочный персонал.

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Кроме того, уже во время суда стало известно, что при подсчете расходов на модернизацию ТЭЦ не учли эксплуатационные затраты в гарантийный период, строительство цеха по химочистке воды, реконструкцию береговых насосных станций и многое другое. Эксперты подтвердили, что при составлении сметы почему-то использовалась методика подсчета индексов цен России, не адаптированная для условий Кыргызстана.

Смету составили по данным на 2013 год, а ведь само строительство объекта началось лишь в 2015 году методом параллельного проектирования.

Получается, что смета была разработана раньше проекта. Разнятся и данные по стоимости проекта. Судебная экспертиза, составленная в ценах третьего квартала 2013 года, называет сумму в 13,2 миллиарда сомов. В суде озвучена цифра в 16,023 миллиарда сомов в ценах 2015 года. «Электрические станции» в своем письме пишут, что в ценах 2016 года модернизация обошлась в 18,04 миллиарда сомов.

Избирательность как повод для сомнения

Сапар Исаков, выступая в прениях, напомнил суду: акт о приемке в эксплуатацию ТЭЦ никто не отменял. В нем четко прописано, что передаваемая китайской стороной теплоцентраль полностью соответствует параметрам, которые заданы соглашением.

«Почему в обвинительном заключении нет упоминания, что Сооронбай Жээнбеков был в то время премьер-министром, а аппарат правительства поручил одобрить акт приемки? Почему об этом нигде не упоминается? Как такое может быть?» — задавал логичные вопросы Сапар Исаков.

По его мнению, задачей правоохранительных органов, АКС ГКНБ, следователей было не упоминать Сооронбая Жээнбекова, потому что на него ляжет тень.

Получается, бывший премьер прав. Следствие так демонстративно вывело из-под удара одних, как и демонстративно навешало ярлыки коррупционеров на других.

«Надо быть справедливыми. Я не говорю, что он (Сооронбай Жээнбеков. — Прим. 24.kg) сделал что-то плохое. Все работали ради интересов страны, чтобы ТЭЦ ввести в эксплуатацию, чтобы Кыргызстан ушел от энергозависимости, чтобы не вводили веерные отключения. Я никого не обвиняю, потому что каждый из нас активно участвовал в проекте, работал, чтобы принести пользу стране. А в итоге мы сегодня оказались за решеткой», — резюмировал Сапар Исаков.

Бывший глава Энергохолдинга Айбек Калиев тоже задал справедливые вопросы во время выступления в прениях.

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«Где презумпция невиновности? Нарушаются наши конституционные права. Мы вынуждены доказывать нашу невиновность», — возмутился он.

По его словам, сейчас ведется масштабная работа по запугиванию свидетелей, экспертов, пропаганде через СМИ. «Приговора суда нет, но мы наблюдаем, какими только помоями нас не поливают государственные каналы», — добавил подсудимый.

«Мы же не живем во время фашизма, что людей можно кормить обманом и ложью. Эту ложь про модернизацию настолько в извращенной форме преподносят людям, что они начинают верить. В таких случаях говорят, что если нет виноватых, то их назначают», — заключил Айбек Калиев.