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Общество

Приговор Сапару Исакову большинство читателей 24.kg считают судилищем

Более половины читателей 24.kg не согласны с приговором Свердловского районного суда Бишкека бывшему премьер-министру Сапару Исакову. Таковы итоги голосования.

На прошлой неделе завершилось рассмотрение уголовного дела по модернизации ТЭЦ. Судья Инара Гилязетдинова посчитала доводы следствия убедительными и признала Сапара Исакова виновым, назначив ему наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима.

Сам бывший премьер считает свое дело политическим, а обвинения недоказанными.

Так, 30 процентов респондентов отметили, что происходившее — это не суд, а судилище. Еще 24 процента читателей уверены, что Сапару Исакову мстят за увольнение Райымбека Матраимова. 25 процентов читателей наоборот полагают, что приговор вполне справедливый и бывший премьер его заслужил. А 19 процентов считают, что вина Сапара Исакова в деле о модернизации ТЭЦ действительно есть, но суд был слишком суров.

Отметим, вместе с Сапаром Исаковым осудили экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, он получил 7,5 года заключения. Бывшего руководителя Национального энергохолдинга Айбека Калиева приговорили к 15 годам по совокупности. А вот бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева суд приговорил к штрафу — 5 миллионов сомов, бывшего министра финансов Ольгу Лаврову — 3 миллиона сомов.
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