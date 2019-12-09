Приговор Сапару Исакову большинство читателей 24.kg считают судилищем

Более половины читателей 24.kg не согласны с приговором Свердловского районного суда Бишкека бывшему премьер-министру Сапару Исакову. Таковы итоги голосования.

На прошлой неделе завершилось рассмотрение уголовного дела по модернизации ТЭЦ. Судья Инара Гилязетдинова посчитала доводы следствия убедительными и признала Сапара Исакова виновым, назначив ему наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима.

Сам бывший премьер считает свое дело политическим, а обвинения недоказанными.

Так, 30 процентов респондентов отметили, что происходившее — это не суд, а судилище. Еще 24 процента читателей уверены, что Сапару Исакову мстят за увольнение Райымбека Матраимова. 25 процентов читателей наоборот полагают, что приговор вполне справедливый и бывший премьер его заслужил. А 19 процентов считают, что вина Сапара Исакова в деле о модернизации ТЭЦ действительно есть, но суд был слишком суров.