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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев о помоях с госканалов

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Накануне в суде выступили бывшие премьер-министр Сапар Исаков и министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Сегодня с речью выступает экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

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Он начал с того, что все обвиняемые по делу являются узниками полного правового беспредела правоохранительных органов. Калиев уверен, что просто народ умышленно вводят в заблуждение, а база обвинения сформирована на словах одного обиженного человека.

Он заявил, что ТЭЦ можно было модернизировать за $240-260 миллионов.

«Где презумпция невиновности? Нарушаются наши конституционные права. Мы вынуждены доказывать нашу невиновность», — возмутился Айбек Калиев.

Сейчас ведется масштабная работа по запугиванию свидетелей, экспертов, пропаганде через СМИ. Приговора суда нет, но мы наблюдаем, какими только помоями нас ни поливают государственные каналы.

Айбек Калиев

«Мы же не живем во время фашизма, что людей можно кормить обманом и ложью. Эту ложь про модернизацию настолько в извращенной форме преподносят людям, что они начинают верить. В таких случаях говорят, что если нет виноватых, то их назначают», — заключил он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.
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