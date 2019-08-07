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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (412)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков продвигал проект со времен Бакиева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева. В 2013 году он занимал должность председателя парламентского комитета по международным делам, где рассматривали кредитное соглашение с Эксимбанком.

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Каныбек Иманалиев неоднократно говорил, что Сапар Исаков 18 раз встречался с представителями Китая, и настаивает, что тот продвигал проект модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Он ездил еще с Максимом Бакиевым в Китай и встречался с представителями ТВЕА. Это было начало. Если бы этого не было, он бы сейчас не сидел здесь. Осмонбек Артыкбаев лишь выступал с докладом, Жанторо Сатыбалдиев подписывал документы, а потом ушел в отставку. В течение семи лет Сапар Исаков был у власти, пока реализовывался этот проект», — отметил Каныбек Иманалиев.

Сапар Исаков обвинил Каныбека Иманалиева во лжи и попросил представить документы, что он встречался с представителями Китая 18 раз.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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