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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев вспомнил о боге и журналистах

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Накануне в суде выступили бывший премьер-министр Сапар Исаков и экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Сегодня выступал экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев. Свою речь он зачитывал почти целый день, останавливаясь детально на всех пунктах обвинения. Несколько раз представители обвинения пытались прервать прения, считая, что Айбек Калиев переходит на личности. Адвокаты пытались защитить право подсудимого высказаться и получили замечание от судьи Инары Гилязетдиновой. За неспособность вести себя в суде.

Айбек Калиев отметил, что никаких личных выгод от модернизации ТЭЦ Бишкека он не получал. По его мнению, если бы был факт коррупции, то рядом бы сидели представители ТВЕА. При этом он уверен, что все документы, собранные в 55 томах, помогут им оправдаться.

«В этом суде нам удалось выявить правовой беспредел. В суде доказано преступление, но не при модернизации, а при составлении двух госэкспертиз. Нам предъявили обвинение на основе домыслов и фальсификации. Имело место лжесвидетельство. Нельзя ради сиюминутной славы идти по головам. Все мы мусульмане, каждый верит в бога. Лжесвидетельство приравнивается к братоубийству», — сказал Айбек Калиев.

«Сегодня доверие к правоохранительным органам ниже плинтуса. Это не мое мнение. Сегодня общество верит только четвертой власти. Я надеюсь, что найдется кто-то смелый из журналистов, кто проведет по этим документам свое расследование и докажет, кто там на самом деле и что натворил. Я думаю, что найдется такой человек, опубликует факты и поможет суду принять справедливое решение», — заключил он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.

Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы с конфискацией.
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