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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (415)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Группа чиновников получила откаты на миллионы

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев на допросе у следователя сказал, что Сапар Исаков лоббировал интересы ТВЕА. Озвучивалась информация о том, что стоимость проекта гораздо дешевле, чем в заключенном соглашении. За это отдельная группа чиновников получила откаты в сотни миллионов долларов.

Сегодня в суде нардеп подтвердил свои показания, отметив, что эта информация подлежит тщательной проверке со стороны правоохранительных органов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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