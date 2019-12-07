Дело энергетиков. Справедлив ли приговор Сапару Исакову (опрос)

Накануне в Свердловском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела по модернизации ТЭЦ. Судья Инара Гилязетдинова посчитала экс-премьер-министра Сапара Исакова виновым и назначила наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима.

Сам бывший премьер считает свое дело политическим, а обвинения недоказанными. А как вы относитесь к приговору?

Как вы оцениваете решение суда по Сапару Исакову? Приговор справедливый. Он сам виноват Это не суд, а судилище Сапару Исакову мстят за то, что уволил Райымбека Матраимова Его вина есть, но приговор слишком суровый Голосовать

Отметим, вместе с Сапаром Исаковым осудили экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, он получил 7,5 года заключения. Бывшего руководителя Национального энергохолдинга Айбека Калиева приговорили к 15 годам по совокупности. А вот бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева суд приговорил к штрафу – 5 миллионов сомов, бывшего министра финансов Ольгу Лаврову – 3 миллиона сомов.