Дословно. Экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Накануне в суде выступили бывшие премьер-министр Сапар Исаков и министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Сегодня с речью выступает экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев. Он вновь напомнил, что государственные телеканалы шельмуют обвиняемых по делу о модернизации ТЭЦ. Открыто называются сроки заключения, хотя решения суда еще нет.

Не исключено, что те люди, которые сегодня в жажде наживы и угодничества, обвиняют нас, сами потом окажутся в таком же положении. Айбек Калиев

«Это дело будет тем же самым, нужно просто набраться терпения. Бог дает каждому испытание по силам, если нам дают такое испытание, то мы его осилим», — отметил он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.