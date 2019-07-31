Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Прикрываясь именем президента

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Связи с Алмазбеком Атамбаевым

На допрос пригласили руководителя визового пункта МИД в Урумчи Таланта Султанова. Он рассказал, как познакомился с представителем ТВЕА Мусажаном Макелеком.

«Он пришел ко мне в офис, сказал, что является представителем ТВЕА, и попросил оказать содействие в получении кыргызских виз сотрудникам компании. Еще одна встреча проходила в кафе. Он пригласил нас в ресторан на обед, рассказывал о проектах в Кыргызстане», – отметил свидетель.

На следствии Талант Султанов говорил, что Мусажан Макелек хвастался знакомством с Сапаром Исаковым, связями с Алмазбеком Атамбаевым и депутатами Жогорку Кенеша.

В суде он пояснил, что имел в виду. «Многие говорят так, даже если они косвенно их знают. Особого значения его словам я не придал. В Синьцзян-Уйгурском автономном округе так принято говорить о знакомстве с чиновниками», – рассказал Талант Султанов.

В обход правительства

На допрос вызвали бывшего главу Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Канатбека Муратбекова. На прошлом заседании допросили инспектора Шарафа Ачилдиева и начальника архитектурно-строительного надзора ГИЭТБ Таалайбека Аширбаева. Они подняли вопрос, что энергетики не представили разрешительные документы на модернизацию ТЭЦ Бишкека. Экс-глава инспекции объяснил, кто решил написать письмо в аппарат президента.

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По его словам, на совещании Айбек Калиев говорил, что проект находится на контроле аппарата главы государства. «Проект международный, поэтому мы подготовили письма в аппарат президента. Тогда все контролировал он. Это лично моя инициатива. Необходимости писать в аппарат правительства не было. После того как мы написали Сапару Исакову, получили все документы», – сказал Канатбек Муратбеков.

Он сообщил, что это первый случай, когда удалось решить вопрос при содействии аппарата главы государства.

Айбек Калиев заметил, что показания Таалайбека Аширбаева и Канатбека Муратбекова идентичны до запятых. Однако Канатбек Муратбеков заверил, что следователи не оказывали на него давления.

Аппарат президента торопил

На допрос пригласили Феликса Кулова. Он рассказал, как Жогорку Кенеш принимал решение по модернизации ТЭЦ Бишкека.

По его словам, реконструкция теплоцентрали на $150 миллионов заложена в стратегии устойчивого развития.

«К нам обращалась китайская компания СМЕС. Фракция «Ар-Намыс» направила решение в правительство, чтобы кредитный договор внимательно изучили. Позже подключилась ТВЕА. По предложению наших специалистов мы обратились в Барнаульский завод, чтобы они дали заключение по предложению ТВЕА. Они ответили, что оно не отвечает требованиям экологичности и надежности. Это письмо я направил президенту и премьер-министру. Мне ответили, что предложение барнаульцев не стоит рассматривать», – пояснил Феликс Кулов.

СМЕС имела рекомендательное письмо от Министерства коммерции КНР.

Он добавил, что перед голосованием депутаты в кулуарах обсуждали, от кого идет команда. «Сам глава государства говорил, что он пробил такие договоренности. На встречах и переговорах основная скрипка была у него и его аппарата. Нас торопили принять решение», – отметил свидетель.

Феликс Кулов вспомнил: нардепам говорили, что надо срочно ратифицировать договор, так как китайская сторона выдвигает ТВЕА и ей дает кредит Эксимбанк. «Такая практика у нас была раньше, когда кабмин вносил предложение ускорить процесс. Парламент в экстренном порядке рассмотрел вопрос», – заявил он.

Депутаты рассказывали, откуда идут указания. Звонил Сапар Исаков от президента. Мы не видели в этом ничего предосудительного. Не только по этому вопросу, но и по другим была заслуга Алмазбека Шаршеновича. Феликс Кулов

Он не смог точно вспомнить, кто из народных избранников говорил ему о звонках Сапара Исакова. «Мне он не звонил. Может быть, Кожобек Рыспаев. У него были тесные связи с аппаратом главы государства, он возглавлял комитет по топливно-энергетическому комплексу. Думаю, он мог такое говорить», – сказал Феликс Кулов.

По его словам, аппарат президента дал команду принять решение по модернизации ТЭЦ китайской компанией. «Мы считали абсолютно нормальным поддержать главу государства и его команду. Нужно смотреть, как реализуют проект. Ратификация не говорит о том, что депутаты должны отвечать. Они не эксперты. Нардепы не должны отвечать за плоскогубцы по $600. За это должны отвечать те, кто их купил», – пояснил свидетель.

На допросе у следователя Феликс Кулов сказал, что сумму $386 миллионов можно считать обоснованной, если бы строили новую ТЭЦ.

«Каждый конкретный случай нужно смотреть отдельно. Изучались разные объекты. Исходя из национальной стратегии и суммы $150 миллионов, итоговая стоимость слишком высокая», – считает он.

Связи с Айбеком Калиевым

Бывший советник представителя ТВЕА Мусажана Макелека Арлан Осмонжанов рассказал в суде, как продавал машины китайской компании, одну из которых купил Айбек Калиев.

«В 2017 году Мусажан Макелек мне позвонил и попросил продать несколько авто. Я согласился. Несколько лет я работал у него советником. В начале 2018-го он мне сказал, что «Тойоту Прадо» продали Айбеку Калиеву. Машину оформили на моего водителя через посредников. Потом он переоформил ее на другого человека. Деньги я положил в кассу ТВЕА. Айбек Калиев указал, на кого надо переоформить автомобиль», – сказал Арлан Осмонжанов.

Свидетель добавил, что и ранее продавал машины ТВЕА, так как везти их назад в Китай нецелесообразно.

«Их продавали по цене ниже рыночной. Многие авто были в хорошем состоянии. Некоторые в плачевном. Деньги я получил от отца Айбека Калиева. За машину он заплатил $10 тысяч», – заметил Арлан Осмонжанов.

На следствии свидетель сказал, что не знает, за сколько ее продали. На допросе в суде пояснил, что совершалась обычная сделка по продаже автомашины. «Я тоже хотел купить. Проект уже завершили, поэтому транспорт распродавали», – подчеркнул он.

Обвинение настаивает на том, что так Айбек Калиев мог легализовать преступный доход.

Водитель Арлана Осмонжанова сообщил, что последний и Айбек Калиев были в приятельских отношениях, ездили друг к другу в гости. Однако сам Арлан Осмонжанов опроверг это.

Он подтвердил, что директором ОАО «Чакан ГЭС» его назначил Айбек Калиев.