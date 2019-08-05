Суд по делу о модернизации ТЭЦ. О личном между МИД и аппаратом президента

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Все по регламенту...

На допрос пригласили депутата Жогорку Кенеша Бактыбека Турусбекова. С 2012 по 2014 год он был руководителем отдела по энергетике и недропользованию при правительстве Кыргызстана.

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По словам нардепа, все поступившие документы были в рамках регламента. Распоряжение кабмина подготовлено его отделом в рамках законодательства. «Документы внесло Министерство энергетики. Любой документ поступает через отдел регламента. 10 сентября 2013-го распоряжение об одобрении кредитного соглашения с Эксимбанком поступило к нам. От Минэнерго замечаний не было. Три министерства приложили замечания — МИД, Минфин и Минэкономики», — пояснил Бактыбек Турусбеков.

Распоряжение правительства подготовили и приняли за один день.

«Это связано с визитом руководства Китая. Такое иногда практикуется. Пятьдесят страниц текста специалист может прочитать за 1,5 часа», — отметил свидетель.

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Бактыбек Турусбеков рассказал, что кабмин работает по регламенту. Никаких личных просьб не было. «По поводу этого распоряжения меня никто ни о чем не просил. Подпольно ничего не делалось. Все внесли комплектом», — сказал он.

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев заметил, что в документах есть различия между версиями на государственном и официальном языках. На русском языке указано, что проект с предложениями и замечаниями, а на кыргызском — только с предложениями.

Бактыбек Турусбеков подчеркнул, что за основу нужно брать версию на кыргызском языке.

...но формально

Бывший заместитель министра иностранных дел Аскар Бешимов рассказал, что вопрос о модернизации ТЭЦ принимался формально. Он был ответственным за сотрудничество с КНР. «В МИД пришло письмо, что прошли переговоры с СМЕС и с ней заключен меморандум о сотрудничестве. В конце февраля 2013-го появилась компания ТВЕА. Вопрос готовился к визиту главы государства в Китай. Тезисы готовились для переговоров и отправлялись в отдел внешних связей», — заявил Аскар Бешимов.

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МИД выступал с возражениями относительно кредитного соглашения. «Возник вопрос паритетности. Мы впервые заключали договор с хозяйствующим субъектом. Наши соседи от таких условий отказывались брать кредиты. За пять лет долг перед КНР вырос до $1,7 миллиарда. Мы пошли на сознательное изменение получения внешних долгов. В 2012-2013 годах принятие всех экономических вопросов перешло в аппарат главы государства. Бывший президент говорил, что он лично принимает решения и готов нести ответственность», — добавил свидетель.

Все процедуры были просто формальностью и существенного значения не имели. Аскар Бешимов

«Есть такой ярлык «Весьма срочно», когда ответ нужно подготовить в течение трех дней. Политика Эксимбанка в отношении Кыргызстана отличается. С соседями заключаются соглашения между правительствами. К нам же идут напрямую. В документе нет такого, что подрядчика определяет Эксимбанк», — сказал он.

По словам Аскара Бешимова, СМЕС специализируется на модернизации ТЭЦ, но Сапар Исаков никакие аргументы не принимал, заявляя, что решение по ТВЕА уже принято.

МИД попросил Китай представить в сжатые сроки позицию по предприятиям, так как от китайской стороны поступили три документа, которые противоречат друг другу. В ответе указано, что ТВЕА отобрана единственным подрядчиком по проекту модернизации теплоцентрали Бишкека.

Адвокат Сапара Исакова Замир Жоошев заявил, что ни на одном совещании, где обсуждали кредитное соглашение, Аскар Бешимов не присутствовал.

Свести счеты

В ходе допроса выяснилось, что Сапар Исаков дал поручение МИД встретиться с послом КНР. Несмотря на то что Аскар Бешимов являлся куратором кыргызско-китайских отношений, на встрече была его коллега Самаргуль Адамкулова.

Аскар Бешимов предположил, что это произошло по распоряжению Сапара Исакова.

Он в свою очередь спросил у Аскара Бешимова, как его сняли с должности посла Кыргызстана в Корее. «Меня уволили без объяснения причин. Я с вами разговаривал об этом по телефону. Если вы решили перейти на личное, я тоже много чего могу рассказать. Какая была формулировка, я не знаю. Может, что-то передали главе государства не так», — сказал свидетель.

Сапар Исаков ответил, что у Аскара Бешимова есть личная обида на него и бывшего президента, поэтому к его показаниям нужно относиться критически.

Свидетель отказался отвечать на вопросы Сапара Исакова, однако судья напомнила об ответственности за отказ от дачи показаний.