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Общество

Что происходит в доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Текстовая трансляция

Официальный представитель партии и по совместительству заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева накануне сообщила на своей странице в Facebook, что из «достоверных источников» им стало известно о готовящемся сегодня силовом захвате бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В операции якобы примут участие около полутора тысяч сотрудников правоохранительных органов.

«Видимо, власть забывает о том, что радикальные меры могут привести к неотвратимым последствиям...», — написала Кундуз Жолдубаева.

Отметим, парламент снял неприкосновенность в бывшего президента. Ему пришли уже три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.

24.kg ведет прямую трансляцию из резиденции бывшего главы государства в Кой-Таше. Информация постоянно обновляется.

10.40 Представитель народного штаба Мээрбек Мискенбаев рассказал, что завтра в резиденции бывшего главы Кыргызстана собираются устроить танцы. Опять будут танцевать вальс. Кроме того, он заявил, что местные звезды боятся ехать в дом к опальному политику, поэтому обойдутся своими силами.

10.35 Потенциальные защитники Алмазбека Атамбаева настроены очень агрессивно. Кидаются на журналистов, требуют не снимать. Обвиняют в шпионаже.

10.11 Собравшиеся удобно расположились в тени. Ждут. Представители штаба, а также Фарид Ниязов, депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова прибудут к 11.00. 

10.00 Обстановка спокойная. На территории народного штаба находится не больше 20 человек.

По традиции собравшихся будут кормить. Сегодня в меню куурдак. Баран еще не знает, что скоро его зарежут.
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