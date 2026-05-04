Спор на 10 миллионов сомов, экономист бросил вызов Акылбеку Жапарову

После публикации статьи бывшего главы кабмина Акылбека Жапарова о росте экономики Кыргызстана последовала жесткая реакция со стороны экономиста Сапара Орозбакова.
В открытом письме он подверг критике тезисы Акылбека Жапарова о развитии экономики.
Автор утверждает, что внутреннее производство развивается слабо, а показатели не отражают реальную устойчивость экономики. «Вы не создали экономику, а используете доходы других, строя дороги, школы и дома», — отмечает он.
Сапар Орозбаков также поставил под сомнение долгосрочность роста: «Если переводы сократятся или кредиты остановятся, что вы будете делать?»
Кроме того, он раскритиковал использование статистики: «Вы хвалитесь ростом ВВП до 11 процентов, но это не результат реального развития, а внешних вливаний».
Письмо стало ответом на статью Акылбека Жапарова «Данные говорят за себя», где он заявлял о значительном экономическом росте и позитивной динамике.
Официальной реакции на обращение пока не последовало.