Экономика

Спор на 10 миллионов сомов, экономист бросил вызов Акылбеку Жапарову

После публикации статьи бывшего главы кабмина Акылбека Жапарова о росте экономики Кыргызстана последовала жесткая реакция со стороны экономиста Сапара Орозбакова.

В открытом письме он подверг критике тезисы Акылбека Жапарова о развитии экономики.

«Вы говорите, что экономика растет. Но это рост за счет переводов мигрантов, кредитов из Китая и внешних факторов», — говорится в обращении.

Автор утверждает, что внутреннее производство развивается слабо, а показатели не отражают реальную устойчивость экономики. «Вы не создали экономику, а используете доходы других, строя дороги, школы и дома», — отмечает он.

Сапар Орозбаков также поставил под сомнение долгосрочность роста: «Если переводы сократятся или кредиты остановятся, что вы будете делать?»

Кроме того, он раскритиковал использование статистики: «Вы хвалитесь ростом ВВП до 11 процентов, но это не результат реального развития, а внешних вливаний».

В завершение экономист предложил бывшему премьеру публичное пари: если в течение 5-10 лет экономика Кыргызстана покажет рост выше 8 процентов, победа за Акылбеком Жапаровым, если ниже — за автором письма. Проигравший должен выплатить 10 миллионов сомов.

Письмо стало ответом на статью Акылбека Жапарова «Данные говорят за себя», где он заявлял о значительном экономическом росте и позитивной динамике.

Официальной реакции на обращение пока не последовало.
