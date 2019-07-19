Силовое задержание Атамбаева. МВД называет сообщение Жолдубаевой дезинформацией

МВД опровергает информацию о силовом задержании бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

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По их данным, никакого захвата с участием полутора тысяч силовиков не будет. А сообщение официального представителя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой в МВД назвали дезинформацией.

Сегодня в селе Кой-Таш у дома бывшего главы государства собираются его сторонники. Последние заявляют, что будут защищать Алмазбека Атамбаева всеми доступными способами. Однако как, не уточняют.

Вчера Кундуз Жолдубаева заявила на своей странице в Facebook, что из «достоверных источников» им стало известно о готовящемся сегодня силовом захвате бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В операции якобы примут участие около полутора тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства. Ему пришли уже три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.