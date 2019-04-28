Неделя-24. Урановый скандал и бишкекский сезон митингов

В Бишкеке практически одновременно прошли несколько крупных митингов. Основные состоялись на Старой площади напротив здания Верховного суда. Он должен был рассмотреть уголовные дела экс-депутатов Жогорку Кенеша Садыра Жапарова, Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Но по обоим делам суды перенесли на 3 мая. Такой поворот не понравился сторонникам всех трех фигурантов. Но обострять ситуацию они не стали, поэтому, после того как выразили недовольство криками, разошлись.

Фото 24.kg. Митинг сторонников СДПК у здания Министерства юстиции

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Еще один митинг устроили члены СДПК Алмазбека Атамбаева у здания Министерства юстиции. Они протестуют против переоформления политической организации на Сагынбека Абдрахманова. На акцию вышли около 20 человек. Они заявили, что Минюст попирает законы, а Сагынбека Абдрахманова обвинили в политическом рейдерстве. Представители СДПК от имени Алмазбека Атамбаева обратились с заявлением в Генпрокуратуру о принятии мер в отношении чиновников Минюста.

Фото 24.kg. На урановом месторождении Таш-Булак митингуют местные жители

Но митинговали не только в Бишкеке. Скандал вокруг разработки урана вылился в акцию протеста на месторождении Таш-Булак местных жителей. Люди потребовали прекратить разработку радиоактивного материала.

Иссыккульцев активно поддержали активисты в Бишкеке. После поднятого шума премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил прекратить все работы на месторождении до изучения всех подробностей проекта специальной комиссией. Позже инвесторы — компания «ЮрАзия» — заявили, что полностью свернули работу до «изменения обстановки».

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Радиоактивный скандал

Информация о возможной разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области вызвала широкий общественный резонанс. В Тонском районе проходят митинги с требованием закрыть проект, пользователи социальных сетей собирают подписи против разработки урана. Татьяна Кудрявцева разбиралась в ситуации — «Добыча урана на Иссык-Куле. Что известно о скандальном проекте».

Правительство Кыргызстана всегда заявляет, что туризм — одна из приоритетных отраслей экономики. Однако действия чиновников, точнее их бездействие, могут сорвать очередной туристический сезон в Кыргызстане. Почему? Об этом в материале «Добыча урана на Иссык-Куле. Как загубить туризм одним решением».

Широкую общественность возмутил проект по разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Возмущение было настолько сильным, что премьер-министр вынужденно распорядился о полной приостановке работ на месторождении. Однако Мухаммедкалый Абылгазиев окончательного решения не принял. 24.kg изучило мнения независимых экологов и географов о проекте. Они выступают категорически против добычи урана в биосферной зоне.

Соловьиная песня Мухаммедкалыя Абылгазиева

Фото 24.kg. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев в Жогорку Кенеше

Два дня в Жогорку Кенеше слушали отчет правительства. На выступления записались практически все — более ста депутатов. Каждый хотел задать вопрос и не упустить возможности похвалить Мухаммедкалыя Абылгазиева за отличную работу. Глава правительства не стесняясь рассказывал о достижениях, которые по большому счету вовсе не достижения. Подробнее о том, что происходило в парламенте, — в материале Юлии Костенко «Отчет правительства в Жогорку Кенеше. Когда премьер далек от реальности».

Было вашим — стало нашим

В Кыргызстане все акционерные общества с государственной долей — частные. Все ОАО имеют частную форму собственности, но контрольный пакет акций — у государства, что дает ему возможность распоряжаться активами компаний, в том числе и продать. Неоднократно предлагали продать энергокомпании и простаивающие предприятия. 24.kg выяснило, насколько просто государственные компании могут перейти в частные руки, — «Как все государственное в Кыргызстане стало частным для особой касты».

История лучшего скалолаза Кыргызстана

Фото Марины Гальцовой. Роман Ковалев на чемпионате Бишкека — 2018 по спортивному скалолазанию

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Автобусы для Бишкека. Что получила столица ко дню рождения

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