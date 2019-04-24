Заместителя главы Минюста допросили в Генпрокуратуре по заявлению экс-президента

По заявлению в Генпрокуратуру экс-президента Алмазбека Атамбаева по факту изменения данных председателя политической партии СДПК в госреестре на допрос вызвали заместителя министра Максата Эсеналиева и начальника управления регистрации юридических лиц Эмира Зулпуева. Информацию подтвердили в ГП КР.

Читайте по теме Министерство юстиции не нарушало закон при перерегистрации СДПК

Однако в Генпрокуратуре подчеркнули: проводится досудебная проверка, дело пока не возбуждено. В Министерстве юстиции с заявлением в Генпрокуратуру не согласны, поскольку считают, что закон не нарушен и речь о перерегистрации партии не идет. А в СДПК утверждают: глава ведомства Марат Джаманкулов лукавит, так как Минюст просит, чтобы партия предоставила дополнительные документы.

Напомним, что Минюст изменил в электронной базе данных юридических лиц СДПК имя руководителя партии. Теперь в базе указан руководитель СДПК Сагынбек Абдрахманов.

В ведомстве объяснили свои действия тем, что их всего лишь уведомили о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью Сагынбека Абдрахманова.

В СДПК Алмазбека Атамбаева считают незаконными внесенные изменения в базу данных и требуют зарегистрировать нарушение в Едином реестре преступлений и проступков и официально сообщить о начале досудебного производства.