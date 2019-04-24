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Общество

Эксперты назвали СМИ, влияющие на информационную повестку

В Кыргызстане на информационную повестку влияют три основных «игрока». Об этом на презентации исследования «Матрица медиавлияния» сообщила медиаэксперт Гульнура Торалиева.

По ее словам, влияющей стороной остается команда президента, которая решает кадровые вопросы, определяет тональность освещения событий в государственных СМИ, имеет неформальные группы блогеров. Некоторые СМИ продолжают быть пулом власти, поддерживая аппарат президента.

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«Также ключевыми игроками являются Общественная телерадиокорпорация, газета Super.kg, 24.kg, KaktusMedia, BBC, Kloop.kg и «Азаттык»», — отметила она.

Эксперт добавила, что среди упомянутых СМИ нет изданий, финансируемых политиками. «Большинство этих СМИ пытаются зарабатывать на рекламе, грантах и поэтому стараются соблюдать независимую политику. Вследствие чего возрастает доверие и популярность среди населения», — отметила она.

Оказывают влияние на повестку дня и медиа, которые финансируются политиками. Большинство из них работают для информационных атак на оппонентов и продвижения самих политиков. Зачастую они распространяют недостоверную информацию.

Гульнура Торалиева добавила, что есть СМИ, которые финансируются бывшими президентами Курманбеком Бакиевым, Алмазбеком Атамбаевым, а также нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым, бывшими и действующими чиновниками и политиками. Помимо СМИ, некоторые из них финансируют группы блогеров и троллей.
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