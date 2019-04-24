Государство не знает, сколько СМИ работает в Кыргызстане. Об этом на презентации исследования «Матрица медиавлияния» сообщила медиаэксперт Гульнура Торалиева.

По ее словам, в рамках исследования они четыре раза обращались с запросами в Министерство юстиции о количестве зарегистрированных и работающих СМИ. Однако в течение четырех месяцев ведомство так и не предоставило ответ.

«Вкладка на сайте министерства не работает. Получается, государство не знает, сколько СМИ работает в стране», — сказала она.

Гульнура Торалиева добавила, что, по данным предыдущих исследований, в Кыргызстане зарегистрировано около 2 тысяч СМИ, но фактически работает около 200.

«Наиболее распространенная причина, по которой они не работают, — отсутствие финансирования», — сказала она.