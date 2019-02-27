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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (259)

Проект реконструкции дорог в Бишкеке не предусматривает их расширение

Проект реконструкции дорог не предусматривает их расширение. Об этом во время объезда улиц, попавших в список, сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

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По его словам, почти 70 процентов проектов второй фазы уже согласованы, остальные прорабатывают, некоторые направлены генпроектировщикам для внесения изменений.

«Мы думаем, что по 90 процентам дорог из списка проблем не возникнет. Проект не предусматривает их расширение, реконструкцию, параметры останутся те же. Но проблемы со сносом деревьев возникают с организацией тротуаров, ирригации. Как можно дорогу отремонтировать, а тротуары не построить?» — сказал Уланбек Азыгалиев.

По его данным, многие владельцы самовольно заняли муниципальные земли, где должны пройти тротуары и арыки. «С ними у нас будут проблемы», — добавил вице-мэр.

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По его словам, сейчас по каждой улице делают планы, разрезы, размеры, что заключается в реконструкции. В скором времени эта информация появится на сайте мэрии.

Уланбек Азыгалиев добавил, что на некоторых улицах парковка будет платной. По его словам, в этом случае автовладельцы смогут пересесть на общественный транспорт, потому что бросать машину будет экономически невыгодно.

«В муниципалитете создано управление парковок, по каждой улице проведем работу, где будут самовольные, будем эвакуировать», — заметил вице-мэр.
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