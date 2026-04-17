К 100-летию Чингиза Айтматова. В Баку показали мюзикл «Джамиля»

В Баку состоялся показ мюзикла «Джамиля», приуроченный к 100-летию Чингиза Айтматова. Об этом сообщил государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчиев на своей странице в Facebook.

По его словам, мероприятие прошло в рамках указа президента Садыра Жапарова о проведении юбилейных мероприятий. Постановку посетили представители культурной и научной общественности Азербайджана — зал был заполнен полностью.

В ходе вечера известный азербайджанский певец Полад Бюльбюль оглы вспомнил своих кыргызских друзей — режиссера Болота Шамшиева и артиста балета Чолпонбека Базарбаева.

Кроме того, во время встречи с официальными лицами в Баку Арслан Койчиев предложил назвать сквер, где установлен бюст кыргызского писателя, «Сквером Чингиза Айтматова».

Чингиз Айтматов — классик кыргызской и мировой литературы, автор произведений «Джамиля», «Белый пароход» и «И дольше века длится день». Его книги переведены на десятки языков.

В 2028 году исполнится 100 лет со дня его рождения. Указ о проведении юбилейных мероприятий подписал президент Садыр Жапаров 3 октября 2025 года. Документ предусматривает организацию мероприятий в Кыргызстане и за рубежом.
