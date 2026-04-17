КР идет по пути Дубая. Страна становится новой точкой для криптомиллиардеров

Кыргызстан начал привлекать внимание крупнейших игроков крипторынка и может стать новым региональным центром цифровых активов.
Интерес к стране усилился после визитов основателя крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао.
Сейчас, по данным источников, ожидается и приезд другого влиятельного игрока — основателя блокчейн-платформы Tron Джастина Сана.
Эксперты связывают этот интерес с тем, что Кыргызстан еще в 2022 году принял Закон «О виртуальных активах», который впервые официально разрешил операции с криптовалютами, включая их выпуск, обмен и хранение.
Позже законодательство было расширено: появились нормы о майнинге, крипторезервах и выпуске цифровых активов, что сделало рынок более понятным для инвесторов.
На практике это означает, что в Кыргызстане можно легально:
- открывать криптобиржи и обменники;
- запускать блокчейн-проекты;
- заниматься майнингом;
- привлекать инвестиции через цифровые активы.
При этом государство контролирует рынок через лицензии и требования к компаниям, что повышает доверие крупных игроков.
Дополнительным фактором стало прямое взаимодействие властей с индустрией. В частности, Чанпэн Чжао уже участвует в развитии цифровых проектов в стране и обсуждает внедрение технологий и обучение специалистов.
На фоне этого Кыргызстан постепенно формирует репутацию «крипто-хаба» в Центральной Азии — площадки, где можно запускать финтех-стартапы и тестировать новые цифровые решения.
Если интерес со стороны таких фигур, как Джастин Сан, сохранится, страна может повторить путь Дубая, который за несколько лет стал мировым центром криптобизнеса и привлек миллиарды инвестиций.
Пока речь идет о начальной стадии, но тенденция уже очевидна: Кыргызстан делает ставку на цифровую экономику и пытается занять нишу в глобальном крипторынке.