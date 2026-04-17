18:25
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Общество

КР идет по пути Дубая. Страна становится новой точкой для криптомиллиардеров

Кыргызстан начал привлекать внимание крупнейших игроков крипторынка и может стать новым региональным центром цифровых активов.

Интерес к стране усилился после визитов основателя крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. 

Сейчас, по данным источников, ожидается и приезд другого влиятельного игрока — основателя блокчейн-платформы Tron Джастина Сана.

из интернета
Фото из интернета. Джастин Сан

Эксперты связывают этот интерес с тем, что Кыргызстан еще в 2022 году принял Закон «О виртуальных активах», который впервые официально разрешил операции с криптовалютами, включая их выпуск, обмен и хранение.

Позже законодательство было расширено: появились нормы о майнинге, крипторезервах и выпуске цифровых активов, что сделало рынок более понятным для инвесторов.

На практике это означает, что в Кыргызстане можно легально:

  • открывать криптобиржи и обменники;
  • запускать блокчейн-проекты;
  • заниматься майнингом;
  • привлекать инвестиции через цифровые активы.

При этом государство контролирует рынок через лицензии и требования к компаниям, что повышает доверие крупных игроков.

Дополнительным фактором стало прямое взаимодействие властей с индустрией. В частности, Чанпэн Чжао уже участвует в развитии цифровых проектов в стране и обсуждает внедрение технологий и обучение специалистов.

На фоне этого Кыргызстан постепенно формирует репутацию «крипто-хаба» в Центральной Азии — площадки, где можно запускать финтех-стартапы и тестировать новые цифровые решения.

Если интерес со стороны таких фигур, как Джастин Сан, сохранится, страна может повторить путь Дубая, который за несколько лет стал мировым центром криптобизнеса и привлек миллиарды инвестиций.

Пока речь идет о начальной стадии, но тенденция уже очевидна: Кыргызстан делает ставку на цифровую экономику и пытается занять нишу в глобальном крипторынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370874/
просмотров: 458
Версия для печати
Популярные новости
17 апреля, пятница
18:24
В Бишкеке оштрафовали владельца спецтехники за сильное задымление В Бишкеке оштрафовали владельца спецтехники за сильное...
18:03
Бишкек качнул. Международный хип-хоп фестиваль собрал танцоров со всего мира
17:56
Отделение гемодиализа международного уровня намерены создать в НЦКиТ
17:47
КР идет по пути Дубая. Страна становится новой точкой для криптомиллиардеров
17:30
К 100-летию Чингиза Айтматова. В Баку показали мюзикл «Джамиля»