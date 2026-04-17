Общество

Лифты в переходах и новые остановки. Мэрия ответила на жалобы бишкекчан

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал жалобы жителей на неработающие лифты на надземных переходах и нехватку остановок в городе. Об этом глава города рассказал в эфире «Биринчи радио».

По его словам, лифты в переходах, в том числе у рынков «Мадина» и «Аламедин», ранее обслуживались частными компаниями, однако теперь переданы на баланс муниципального предприятия «Бишкек лифт».

Градоначальник признал, что оборудование устарело и требует замены.

«Лифты выработали свой ресурс. Мы уже начали работу по их обновлению и в ближайшее время приведем их в порядок», — заявил он.

Кроме того, в мэрии намерены установить дополнительные остановки в районах, откуда поступает наибольшее количество обращений жителей.

Джунушалиев также отметил, что особое внимание будет уделено присоединенным территориям, где инфраструктура требует доработки.

По его словам, развитие столицы должно включать не только крупные проекты, но и решение повседневных проблем горожан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370863/
