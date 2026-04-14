Общество

Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана

Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана, Казахстана, России, Украины и еще 21 страны.

Фото СМИ. Музей военной техники в Германии

«В связи с требованиями военной безопасности доступ к коллекции в настоящее время запрещен гражданам государств, включенных в список, определенный в пункте 17 статьи 13 закона о проверке благонадежности (SÜG)», — говорится в сообщении на сайте музея военной техники в Кобленце.

В список вошли Афганистан, Алжир, Армения, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Грузия, Ирак, Иран, Казахстан, КНДР, Кыргызстан, Китай, Куба, Лаос, Ливан, Ливия, Молдова, Пакистан, Россия, Судан, Сирия, Таджикистан, Туркменистан и Украина.

Музей обладает одной из крупнейших коллекций в Европе. С 1982 года, когда экспозицию перенесли в Кобленц с испытательного полигона бундесвера в Меппене, его посетили более 1 миллиона человек.

В музее, в частности, представлены французский танк Renault FT 17, разработанный в конце Первой мировой войны, модель в разрезе основного немецкого боевого танка Leopard 1, ряд прототипов и предсерийных моделей Вооруженных сил Германии и НАТО, в том числе БМП Marder 2 и Kampfpanzer 70.
ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
От Нарына до Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США
«Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
