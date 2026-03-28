15:11
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт улицы к рынку «Дордой» в Бишкеке: меняются схемы движения семи маршрутов

В столице с 1 апреля улицу Кожевенную закроют на капитальный ремонт и расширение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

По ее данным, в связи с работами временно изменится схема движения семи маршрутов: № 30, 226, 203 — автобусы муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт», а также микроавтобусов № 143, 161, 234 и 130.

Проект реализуют в два этапа. На первом начиная с 1 апреля закроют участок от улицы Аул до улицы Ибраимова, где начнут ремонт. На втором этапе отремонтируют участок от улицы Ибраимова до улицы Элебесова.

Муниципалитет просит жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее использовать альтернативные дороги и маршруты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367880/
просмотров: 401
Версия для печати
Популярные новости
