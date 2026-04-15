Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов

В марте МВД России совместно с оперативниками ФСБ при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на территории всей страны провело оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, особое внимание уделено проверке объектов транспортной инфраструктуры. Также рейды прошли на рынках, в складских помещениях, промышленных зонах, местах проживания иностранцев. Всего проверено более 130 тысяч объектов.

В мероприятиях приняли участие свыше 60 тысяч сотрудников полиции. Для повышения эффективности проверок в регионах использовались беспилотные летательные аппараты и другие современные технические средства.

В ходе рейдов возбуждено почти тысяча уголовных дел, установлено 138 человек, находящихся в розыске.

Выявлено более 48 тысяч административных правонарушений. К ответственности привлечены 26 тысяч иностранцев, в отношении 24 тысяч проведены процедуры обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования.

Также по результатам мероприятий принято около 6 тысяч решений о выдворении иностранных граждан. Закрыт въезд в Россию для 7,7 тысячи иностранцев.