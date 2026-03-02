В мэрии Бишкека создадут спецкомиссию для проверки качества дорог

В мэрии Бишкека создадут спецкомиссию для проверки качества дорожных работ. Об этом заявили по итогам рабочей встречи заместителя градоначальника Рамиза Алиева с представителями подрядных организаций.

На ней также рассмотрели информацию отдела контроля исполнения решений о состоянии дорог, построенных в 2025 году.

Фото мэрии Бишкека

Комиссия в течение 10 дней должна провести комплексную проверку качества дорожных работ и представит предложения по подрядным организациям, допустившим нарушения.

В мэрии подчеркнули, что к недобросовестным компаниям могут применить жесткие меры, включая внесение в черный список подрядчиков. Будет рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших нарушения при контроле и приемке работ, — вплоть до увольнения.

Главам четырех районов поручили оперативно устранить выявленные дефекты после наступления благоприятных погодных условий.

«В 2026 году мэрия Бишкека не будет сотрудничать с подрядными организациями, которые недобросовестно выполняли свои обязательства в 2025-м», — заявил заместитель мэра.

В муниципалитете отметили, что развитие и улучшение дорожной инфраструктуры остается в приоритете. С наступлением теплой погоды планируется устранить все выявленные недостатки и приступить к строительству и реконструкции новых дорог в столице.