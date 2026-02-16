13:01
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Общество

Названы сроки асфальтирования моста на Жибек Жолу в Бишкеке

Заместитель директора столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Абдыжапаркул Жанболотов объяснил в эфире «Биринчи радио», почему ремонт моста по проспекту Жибек Жолу, на пересечении улиц Осмонкула и Торекула Айтматова начали осенью 2025 года.

По его словам, в 2025-м планировали строительство трех мостов — по Шукурова, Ауэзова и Жибек Жолу.

«Если бы начали все три моста одновременно, то создали бы большую проблему для передвижения горожан и гостей столицы. Мы закрывали улицу Курманджан Датки от Жибек Жолу до Чуя. И если бы еще закрыли мост на Жибек Жолу, то начался бы хаос, поэтому начали ремонт моста с сентября», — сказал Абдыжапаркул Жанболотов.

Он добавил, что до декабря завершили бетонные работы.

«Сейчас бетон набирает прочность. На прошлой неделе приглашали лаборантов, они взяли бетон на пробу, к сожалению, он еще не набрал прочность. Это не дает нам пока открыть улицу для движения. Тем более это не асфальт, где можно исправлять дефекты, мост должен служить долгие годы. Если бы мы открыли его зимой и бетон дал бы осадку и появились трещины, в наш адрес уже бы шла критика. Поэтому лучше сейчас потерпеть. Со следующей недели начнем укладку бордюров, а в конце февраля — начале марта, если погода позволит, начнем укладку асфальта. Все должно идти по технологиям», — пояснил Абдыжапаркул Жанболотов.

Ранее депутат ЖК Улукбек Карыбек уулу потребовал от кабинета министров официальных разъяснений по поводу затянувшегося ремонта моста по проспекту Жибек Жолу, на пересечении улиц Осмонкула и Торекула Айтматова в Бишкеке. По его словам, участок дороги закрыт с 28 сентября и за прошедшие почти полгода работы так и не завершили. Затянувшийся ремонт провоцирует пробки и мешает горожанам нормально передвигаться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362141/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Почему затянулась пробивка улицы Бакаева в Бишкеке, объяснил чиновник
Депутат поднял вопрос о долгострое моста на Жибек Жолу и Осмонкула в Бишкеке
Территорию вдоль технического канала ТЭЦ Бишкека комплексно благоустроят
Строительство шестиполосного моста на Жибек Жолу. Мэр поручил проверить качество
Капитальный ремонт завершен. В Оше на улице Шамшиева открыли мост
В Сары-Джоне грузовой кран снова снес ограничительную арку на мосту
В Бишкеке через технический канал теплосети построят мост
Мост на улице Ауэзова в Бишкеке обновлен и открыт для движения
В Бишкеке открыли для движения после ремонта часть проспекта Чингиза Айтматова
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Закон о&nbsp;тишине. В&nbsp;парламенте просят вывести из-под запрета два праздника Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника
Граждан КР&nbsp;с&nbsp;иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию Граждан КР с иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
12:58
В Бишкеке открылся второй ресурсный центр «Эне үйү» («Дом мамы») В Бишкеке открылся второй ресурсный центр «Эне үйү» («Д...
12:55
Похищение человека средь бела дня: в Чуйской области задержали подозреваемых
12:53
По пояс в снегу: в Таласе учителя пробирались на олимпиаду через сугробы
12:33
В кабинете министров кадровые перестановки: назначены и. о. двух министров
12:33
Названы сроки асфальтирования моста на Жибек Жолу в Бишкеке