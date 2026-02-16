Названы сроки асфальтирования моста на Жибек Жолу в Бишкеке

Заместитель директора столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Абдыжапаркул Жанболотов объяснил в эфире «Биринчи радио», почему ремонт моста по проспекту Жибек Жолу, на пересечении улиц Осмонкула и Торекула Айтматова начали осенью 2025 года.

По его словам, в 2025-м планировали строительство трех мостов — по Шукурова, Ауэзова и Жибек Жолу.

«Если бы начали все три моста одновременно, то создали бы большую проблему для передвижения горожан и гостей столицы. Мы закрывали улицу Курманджан Датки от Жибек Жолу до Чуя. И если бы еще закрыли мост на Жибек Жолу, то начался бы хаос, поэтому начали ремонт моста с сентября», — сказал Абдыжапаркул Жанболотов.

Он добавил, что до декабря завершили бетонные работы.

«Сейчас бетон набирает прочность. На прошлой неделе приглашали лаборантов, они взяли бетон на пробу, к сожалению, он еще не набрал прочность. Это не дает нам пока открыть улицу для движения. Тем более это не асфальт, где можно исправлять дефекты, мост должен служить долгие годы. Если бы мы открыли его зимой и бетон дал бы осадку и появились трещины, в наш адрес уже бы шла критика. Поэтому лучше сейчас потерпеть. Со следующей недели начнем укладку бордюров, а в конце февраля — начале марта, если погода позволит, начнем укладку асфальта. Все должно идти по технологиям», — пояснил Абдыжапаркул Жанболотов.

Ранее депутат ЖК Улукбек Карыбек уулу потребовал от кабинета министров официальных разъяснений по поводу затянувшегося ремонта моста по проспекту Жибек Жолу, на пересечении улиц Осмонкула и Торекула Айтматова в Бишкеке. По его словам, участок дороги закрыт с 28 сентября и за прошедшие почти полгода работы так и не завершили. Затянувшийся ремонт провоцирует пробки и мешает горожанам нормально передвигаться.