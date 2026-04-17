Общество

Тарифы не тронут, кроме воды. Мэр Бишкека сделал заявление

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что в столице не планируется повышение коммунальных тарифов, за исключением стоимости питьевой воды.

По его словам, Бишкек остается городом с одними из самых низких тарифов в стране. В частности, вывоз мусора обходится жителям примерно в 41 сом, тогда как в других городах этот показатель достигает 50–60 сомов.

При этом вопрос повышения тарифов на большинство коммунальных услуг в мэрии не рассматривается.

«Сегодня речи о повышении тарифов нет. Единственный вопрос, который мы изучаем, — это стоимость чистой воды», — отметил градоначальник.

Он пояснил, что сейчас тариф на воду остается крайне низким и фактически не покрывает затрат, поэтому власти анализируют возможность корректировки именно в этом направлении.

Кроме того, мэр подчеркнул, что обращения граждан, поступающие через соцсети, будут учитываться при формировании планов работы.

По его словам, мэрия системно собирает предложения и жалобы жителей, чтобы включать их в приоритетные задачи и отслеживать исполнение.

Джунушалиев добавил, что готов отчитываться перед горожанами по итогам реализации таких обращений в дальнейшем.
