Ремонт дорог в Бишкеке. Чиновники обещают срубить меньше деревьев

Вторая фаза строительства дорог в Бишкеке начнется в мае 2019 года. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» заявил начальник управления капитального строительства мэрии столицы Кыргызстана Уланбек Азыгалиев.

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По его словам, по плану предстоит отремонтировать 10 километров дорог, зеленые насаждения по проекту должны вырубить.

«Генподрядчик — китайская компания China Road, мы не можем ей диктовать условия. Мы планируем отремонтировать 60 улиц. Мы постараемся сократить вырубку деревьев, насколько это возможно. По проекту планируют вырубить четыре тысячи деревьев. В это число входят аварийные, кустарники и пеньки», — сказал Уланбек Азыгалиев.