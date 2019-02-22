Ремонт дорог в Бишкеке. Чиновники обещают срубить меньше деревьев

Вторая фаза строительства дорог в Бишкеке начнется в мае 2019 года. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» заявил начальник управления капитального строительства мэрии столицы Кыргызстана Уланбек Азыгалиев.
«Генподрядчик — китайская компания China Road, мы не можем ей диктовать условия. Мы планируем отремонтировать 60 улиц. Мы постараемся сократить вырубку деревьев, насколько это возможно. По проекту планируют вырубить четыре тысячи деревьев. В это число входят аварийные, кустарники и пеньки», — сказал Уланбек Азыгалиев.