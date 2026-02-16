13:56
Общество

Дефекты на отремонтированных дорогах в Бишкеке устраняют за счет подрядчиков

Дефекты на отремонтированных дорогах в Бишкеке устраняют за счет подрядчиков. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Абдыжапаркул Жанболотов.

По его словам, при составлении договора обязательно прописывают пункт об устранении недочетов и дефектов за счет собственных средств подрядчика.

«Департамент несет ответственность за качество принимаемых нами дорог. У нас есть своя лаборатория, на каждый объект закреплен технадзор, имеющий лицензию, сертификат на руках. Причин дефектов много, но они устраняются. По закону срок гарантии на производственные работы продлен с одного года до трех лет», — сказал Абдыжапаркул Жанболотов.

Напомним, в 2026 году в городе планируются строительство и реконструкция 119 километров дорог и мостов. Из них 19 километров составят новые дороги, 100 километров — реконструкция.
