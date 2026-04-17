Отделение гемодиализа международного уровня намерены создать в НЦКиТ

Отделение гемодиализа международного уровня намерены создать в Национальном центре кардиологии и терапии. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор НЦКиТ Талант Эралиев.

По его словам, в центре функционирует ряд отделений по лечению кардиологических, гастроэнтерологических, пульмонологических и ревматологических больных.

Еще одна из актуальных проблем, остро стоящих в КР, — заболевание почек. В настоящее время более 4,4 тысячи пациентов получают гемодиализ.

«Пациенты на гемодиализе подвержены развитию осложнений. При болезни почек очень сильно страдает и сердце. В частных центрах, оказывающих услуги гемодиализа, нет реанимационной помощи. А в нашем центре она есть, а также лаборатория, налажены и другие смежные отрасли, где пациенты смогут получать полный спектр помощи. Поэтому одна из наших инициатив — развитие гемодиализной службы в НЦКиТ. У нас работает главный нефролог страны, имеется большое нефрологическое отделение», — сказал Талант Эралиев.

Он добавил, что рассматривались разные форматы финансирования, в том числе получить полный грант или реализовать проект в рамках государственно-частного партнерства. Центр решил пойти по пути ГЧП.

Талант Эралиев отметил, что документы направлены на рассмотрение Минздрава. При одобрении проекта будет объявлен тендер.

«Через один-два месяца, думаю, гемодиализ запустим и у нас. Это позволит закрепить врачей НЦКиТ, у них появится возможность получать достойную зарплату. Сейчас некоторые доктора работают на 0,25 или 0,5 ставки, а после обеда вынуждены работать в частных медцентрах. Моя цель — чтобы врачи никуда не уходили и постоянно работали в одном месте, а пациенты получали качественную помощь», — пояснил глава НЦКиТ.