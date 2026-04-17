Врачи из России помогут развитию кардиохирургии в Кыргызстане. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии (НЦКиТ) Талант Эралиев.

Он напомнил, что в конце марта 2026 года в Бишкеке провели трехдневный форум «Миррахимовские чтения», в рамках которого организовали конференцию больниц альянса стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Приехали главные кардиологи и рентгенэндоваскулярные хирурги из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Беларуси.

В рамках чтений НЦКиТ подписал три меморандума о сотрудничестве с:

Национальным медицинским исследовательским центром имени Алмазова (Санкт-Петербург);

Национальным медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева (Москва);

Кардиохирургическим центром Казахстана.

«В рамках меморандумов есть договоренность о возможности повышения квалификации наших врачей. До этого времени наши врачи тоже неоднократно выезжали на обучение. В ближайшую неделю четверых наших врачей отправляем в эти центры, где они пройдут подготовку по сердечно-сосудистой хирургии. Ближайший месяц мы ожидаем открытие высокотехнологичного кардиохирургического отделения в НЦКиТ, где будет установлено необходимое оборудование. Для развития службы есть договоренность — приедут врачи из России, минимум два-три месяца будут работать с нами, чтобы наладить правильную работу отделения», — сказал Талант Эралиев.

Читайте по теме В Балыкчи начали делать операции на сердце

Он подчеркнул, что подготовка кадров идет непрерывно и по другим специальностям.

«В апреле планируем провести мастер-класс по проведению МРТ сердца, пригласим докторов из регионов. Приедут врачи из Москвы, которые проведут лекции и практические занятия для повышения квалификации наших специалистов. Отправить в РФ мы можем, как правило, только одного врача, а когда приглашаем коллег из других стран к нам, то подготовится целое отделение. Это более практично», — заметил Талант Эралиев.

Он добавил, что Китай помогает с закупкой оборудования. «Мы ожидаем помощь на $7 миллионов. Первым этапом устанавливали ангиографы в Балыкчи, Нарыне и Таласе, вторым этапом планируется установка семи ангиографов в других городах, чтобы охватить всю территорию республики», — резюмировал глава НЦКиТ.

Напомним, сердечно-сосудистые заболевания лидируют в структуре смертности населения КР. На их долю приходится более 52 процентов смертей. Каждый год около 20 тысяч граждан от 30 до 60 лет преждевременно уходят из жизни от ССЗ.