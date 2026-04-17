Врачи из России помогут развитию кардиохирургии в Кыргызстане

Врачи из России помогут развитию кардиохирургии в Кыргызстане. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии (НЦКиТ) Талант Эралиев.

Он напомнил, что в конце марта 2026 года в Бишкеке провели трехдневный форум «Миррахимовские чтения», в рамках которого организовали конференцию больниц альянса стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Приехали главные кардиологи и рентгенэндоваскулярные хирурги из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Беларуси.

В рамках чтений НЦКиТ подписал три меморандума о сотрудничестве с:

  • Национальным медицинским исследовательским центром имени Алмазова (Санкт-Петербург);
  • Национальным медицинским исследовательским центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева (Москва);
  • Кардиохирургическим центром Казахстана.

«В рамках меморандумов есть договоренность о возможности повышения квалификации наших врачей. До этого времени наши врачи тоже неоднократно выезжали на обучение. В ближайшую неделю четверых наших врачей отправляем в эти центры, где они пройдут подготовку по сердечно-сосудистой хирургии. Ближайший месяц мы ожидаем открытие высокотехнологичного кардиохирургического отделения в НЦКиТ, где будет установлено необходимое оборудование. Для развития службы есть договоренность — приедут врачи из России, минимум два-три месяца будут работать с нами, чтобы наладить правильную работу отделения», — сказал Талант Эралиев.

Он подчеркнул, что подготовка кадров идет непрерывно и по другим специальностям.

«В апреле планируем провести мастер-класс по проведению МРТ сердца, пригласим докторов из регионов. Приедут врачи из Москвы, которые проведут лекции и практические занятия для повышения квалификации наших специалистов. Отправить в РФ мы можем, как правило, только одного врача, а когда приглашаем коллег из других стран к нам, то подготовится целое отделение. Это более практично», — заметил Талант Эралиев.

Он добавил, что Китай помогает с закупкой оборудования. «Мы ожидаем помощь на $7 миллионов. Первым этапом устанавливали ангиографы в Балыкчи, Нарыне и Таласе, вторым этапом планируется установка семи ангиографов в других городах, чтобы охватить всю территорию республики», — резюмировал глава НЦКиТ.

Напомним, сердечно-сосудистые заболевания лидируют в структуре смертности населения КР. На их долю приходится более 52 процентов смертей. Каждый год около 20 тысяч граждан от 30 до 60 лет преждевременно уходят из жизни от ССЗ.
Врачи из России помогут развитию кардиохирургии в Кыргызстане
