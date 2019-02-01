Улицы Бишкека, которые отремонтируют в ближайшие два года

В мэрии рассказали, какие улицы отремонтируют в столице в 2019-2020 годах в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека».

Всего планируют отремонтировать 60 улиц. В муниципалитете отметили, что многие из них не ремонтировали с советских времен.

«Многие дороги хотим расширить или построить заново, на всех обустроим тротуары и ирригационную сеть. Проекты реконструкции каждой из улиц готовы. Ремонт проведем за счет гранта КНР», — проинформировали в мэрии.

В муниципалитете добавили, что возможна корректировка ремонта по некоторым участкам.