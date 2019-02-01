14:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (242)

Улицы Бишкека, которые отремонтируют в ближайшие два года

В мэрии рассказали, какие улицы отремонтируют в столице в 2019-2020 годах в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека».

Всего планируют отремонтировать 60 улиц. В муниципалитете отметили, что многие из них не ремонтировали с советских времен.

«Многие дороги хотим расширить или построить заново, на всех обустроим тротуары и ирригационную сеть. Проекты реконструкции каждой из улиц готовы. Ремонт проведем за счет гранта КНР», — проинформировали в мэрии.

В муниципалитете добавили, что возможна корректировка ремонта по некоторым участкам.
Ссылка:
просмотров: 3613
Версия для печати
Материалы по теме
«Агент 024». Дороги, пристройки, транспорт. На что жалуются бишкекчане
Сложно пройти. Тротуар в микрорайоне «Джал» затопило
Несколько улиц Бишкека получат выход на улицу Льва Толстого
В Бишкеке после ремонта открыли улицу Оберон
Ремонт дорог в Бишкеке. Асфальт на Салиевой вскрыли из-за аварии на водопроводе
В мэрии Бишкека обещают закончить все дорожные работы в октябре
В Бишкеке для проезда открыли участок правительственной трассы
Cтолбы мешают ремонту улицы Баялинова, но энергетики не торопятся их убрать
На ремонт закрывают еще один участок проспекта Чингиза Айтматова
В Бишкеке изменятся маршруты общественного транспорта из-за ремонта дорог
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41&nbsp;лицензией на&nbsp;месторождения Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41 лицензией на месторождения
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат