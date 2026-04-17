Общество

Бишкек берется за порядок: платные парковки и массовый снос построек

Мэрия Бишкека готовит комплексные меры по наведению порядка в городе — от платных парковок до массового сноса незаконных объектов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил глава столицы Айбек Джунушалиев.

По его словам, только за один квартал в Бишкеке демонтировано 2 тысячи 861 незаконное строение. Работа в этом направлении будет продолжена, особенно в местах, где объекты мешают движению и нарушают градостроительные нормы.

Одновременно мэрия усиливает контроль за парковками. В городе уже устанавливаются специальные ограничители, а также рассматривается введение почасовой оплаты. Предполагается, что стоимость будет расти с каждым часом стоянки, чтобы снизить перегруженность улиц.

«Сейчас многие оставляют машины на дни и даже месяцы. Это создает дефицит парковочных мест. Новая система заставит водителей использовать парковки рационально», — отметил мэр.

Также обсуждается внедрение автоматической фиксации нарушений с помощью камер — по аналогии с зарубежными городами. Однако эвакуаторы продолжат использоваться в местах, где неправильно припаркованные авто создают пробки.

Отдельно власти рассматривают обращения горожан. В частности, мэр пообещал изучить вопрос установки новой остановки в районе улицы Льва Толстого, где сейчас формируется стихийная посадка пассажиров.

Кроме того, в Бишкеке продолжается развитие транспортной инфраструктуры: строятся подземные и надземные переходы, ведется ямочный ремонт дорог с применением битума, а также планируется запуск автобусных маршрутов не только внутри города, но и в направлении регионов.

В мэрии подчеркивают, что город переходит к более жесткой и системной политике управления — с упором на порядок, безопасность и разгрузку улиц.
