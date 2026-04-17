Общество

Навигации нет, удобств мало. Мэрия признала слабые места Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в эфире «Биринчи радио» прокомментировал жалобы жителей на отсутствие доступной среды, проблемы с навигацией и хаотичный ремонт дорог.

По его словам, при строительстве новых объектов и переходов власти начали уделять больше внимания пандусам и удобству для людей с инвалидностью. В городе уже установлено более десяти современных пандусов — у библиотек, филармонии, театров и других общественных мест.

Мэр подчеркнул, что подход к таким вопросам меняется, однако признал наличие недоработок.

«Есть недостатки, мы их не отрицаем. Но постепенно будем устранять и делать город более доступным», — отметил он.

Отдельно Джунушалиев затронул проблему отсутствия указателей улиц. По его словам, после расширения Бишкека многие улицы получили дублирующиеся названия, что вызывает путаницу даже у местных жителей.

Власти намерены системно упорядочить адресную навигацию и установить новые таблички.

Также жители пожаловались на ремонт дорог без создания условий для пешеходов. Мэр признал проблему и заявил, что при перекрытии улиц необходимо заранее продумывать альтернативные маршруты.

Кроме того, он сообщил о планах по дальнейшему озеленению города. В 2025 году в Бишкеке высадили более 18 тысяч деревьев, а в 2026-м работы продолжаются — уже высажено свыше 7,7 тысячи саженцев.

В мэрии заверили, что обращения граждан фиксируются и будут учитываться при дальнейшей работе по развитию городской инфраструктуры.
