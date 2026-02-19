16:53
Общество

В Бишкеке в 2025 году отремонтировали 122 улицы протяженностью 92 километра

В Бишкеке в 2025 году отремонтировали и заасфальтировали 122 улицы общей протяженностью 92 километра. Об этом на заседании Дорожного совета сообщил ведущий специалист отдела отраслевого обеспечения и подготовки решений центрального аппарата мэрии Бишкека Бакай Кенешчороев.

Основной объем работ пришелся на обновление действующей уличной сети: из 122 дорог две построили с нуля — 2 километра.

В 2025 году отремонтировали тротуары на 28 улицах — общая длина 25 километров.

Всего в 2025 году объем выполненных дорожных работ достиг 1 тысячи 450 километров. Из них 710 километров — гравийное покрытие и 740 километров — бетонное.

Общая протяженность дорожной сети Бишкека составляет 2 тысячи 822,2 километра, при этом 1 тысяча 834 километра находятся в удовлетворительном состоянии.

Он подчеркнул, что за прошедший год доля дорог в хорошем состоянии увеличилась на 65 процентов.
