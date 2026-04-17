Мэр Бишкека признал главную проблему города. Почему приоритет не дороги

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в эфире «Биринчи радио» заявил, что ключевые проблемы столицы скрыты не на поверхности — приоритетом остаются подземные инженерные сети, а не только дороги и благоустройство.

По его словам, многие жители обращают внимание на пробки и озеленение, однако наиболее критические вопросы связаны с изношенной инфраструктурой — канализацией, водоснабжением и тепловыми сетями.

«Есть вещи, которых не видно. Но если они выйдут из строя — это станет проблемой номер один», — подчеркнул мэр.

Он отметил, что в Бишкеке десятилетиями не проводилась полноценная замена труб и систем, а аварии происходят регулярно. При этом власти вынуждены направлять значительные средства на модернизацию сетей, хотя эти работы не дают «видимого эффекта» для горожан.

В частности, на реконструкцию системы очистки сточных вод планируется направить около $56 миллионов, из которых почти половина — средства местного бюджета.

Джунушалиев также напомнил о рисках дефицита воды. Несмотря на засушливые периоды в 2024-2025 годах, в Бишкеке удалось избежать серьезных перебоев за счет работы водозаборов и накопительных систем.

Мэр подчеркнул, что без модернизации инженерных сетей невозможно говорить о развитии города.

«Можно строить дороги и парки, но если нет воды, канализации и тепла — город не сможет нормально жить», — заявил он.

По его словам, именно поэтому мэрия делает ставку на долгосрочные инфраструктурные проекты, даже если они остаются незаметными для жителей.