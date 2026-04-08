В Бишкеке не будут класть асфальт на улицах, где не заменили трубы

В Бишкеке при ремонте дорог внедряют комплексный подход. Об этом стало известно на заседании профильной комиссии городского кенеша.

Депутат горкенеша Казыбек Эргешов отметил, что важно избежать ситуаций, когда через месяц после укладки асфальта его вскрывают для ремонта теплосетей или водопровода.

Вице-мэр Рамиз Алиев сообщил, что теперь при составлении титульного списка дорог учитывается обязательная замена коммуникаций. По его словам, ни на одной улице не проложат асфальт, пока там не обновят водопровод или канализацию.

«Яркий пример — мы не начинаем ремонт улиц Советской и Киевской только потому, что там требуется замена теплосетей», — пояснил вице-мэр.

На сегодня 70 процентов дорог столицы нуждаются в ремонте.