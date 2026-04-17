В Бишкеке изменили маршрут микроавтобуса № 244

В Бишкеке изменена схема движения микроавтобуса № 244. Теперь маршрут курсирует от жилмассива «Рухий-Мурас» до пересечения улицы Курманжан Датки с проспектом Жибек Жолу, сообщает мэрия столицы.

По ее данным, изменения внесены в целях оптимизации системы общественного транспорта и сокращения средней протяженности маршрутов.

Ранее микроавтобус № 244 проходил по улицам Осмонкула, Куренкеева, Баялинова, охватывая бульвар Молодой Гвардии, проспект Жибек Жолу, а также улицы Кулиева, Рыскулова, Фучика и Коммунаров.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Новая схема движения уже введена в действие.