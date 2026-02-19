В Бишкеке в 2026 году построят и реконструируют 127 дорог

В Бишкеке в 2026 году планируется масштабное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. Об этом на открытой экспертной встрече с участием мэра Айбека Джунушалиева сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета города Уланбек Бейшенбаев.

Главный акцент программы — строительство и реконструкция 127 дорог. Из них 12 построят с нуля, а 115 — реконструируют.

По словам Уланбека Бейшенбаева, такие объемы работ станут одним из крупнейших этапов обновления улично-дорожной сети столицы за последние годы.

В рамках программы предусмотрено строительство трех надземных и 20 подземных пешеходных переходов.

В 2026 году отремонтируют 29 улиц с обновлением тротуаров общей протяженностью 28,1 километра.

Запланировано строительство транспортной развязки на пересечении улиц Льва Толстого и Молодой Гвардии, пробивка улицы Медерова до улицы Чингиза Айтматова. Предусмотрено продление участка от улицы Валиханова и проспекта Чуй через канал до улицы Кольбаева.

Отдельное внимание уделено строительству шести мостов, что позволит значительно разгрузить транспортные потоки и повысить пропускную способность городских магистралей.

В числе приоритетных направлений — развитие дорог, соединенных с Восточной объездной дорогой.

Планируется реализация следующих проектов:

улица Сухэ-Батора от улицы Ауэзова до границы проектной дороги;

улица Жукеева-Пудовкина от улицы Сухэ-Батора до улицы Балык Кумара;

улица Иманалиева от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы 7 Апреля;

улица Путепроводная (Льва Толстого) от улицы Ауэзова до границы проектной дороги;

улица Ахунбаева до пересечения улицы Ауэзова с проектной магистралью.

Городские власти намерены активно развивать велосипедную инфраструктуру, создавая условия для альтернативных видов передвижения.

Кроме того, планируется закупить 625 автобусов для обновления городского автопарка и повышения качества общественного транспорта.