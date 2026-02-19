В Бишкеке в 2026 году построят и реконструируют 127 дорог

В Бишкеке в 2026 году планируется масштабное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. Об этом на открытой экспертной встрече с участием мэра Айбека Джунушалиева сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета города Уланбек Бейшенбаев.
Главный акцент программы — строительство и реконструкция 127 дорог. Из них 12 построят с нуля, а 115 — реконструируют.
В рамках программы предусмотрено строительство трех надземных и 20 подземных пешеходных переходов.
В 2026 году отремонтируют 29 улиц с обновлением тротуаров общей протяженностью 28,1 километра.
Отдельное внимание уделено строительству шести мостов, что позволит значительно разгрузить транспортные потоки и повысить пропускную способность городских магистралей.
В числе приоритетных направлений — развитие дорог, соединенных с Восточной объездной дорогой.
Планируется реализация следующих проектов:
- улица Сухэ-Батора от улицы Ауэзова до границы проектной дороги;
- улица Жукеева-Пудовкина от улицы Сухэ-Батора до улицы Балык Кумара;
- улица Иманалиева от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы 7 Апреля;
- улица Путепроводная (Льва Толстого) от улицы Ауэзова до границы проектной дороги;
- улица Ахунбаева до пересечения улицы Ауэзова с проектной магистралью.
Кроме того, планируется закупить 625 автобусов для обновления городского автопарка и повышения качества общественного транспорта.