Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Эстакада в Бишкеке: ради развязки начали снос 64 объектов

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Бишкеке начался демонтаж 64 объектов на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого — на этом участке построят транспортную развязку с эстакадным мостом. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Проект затрагивает как частные, так и муниципальные территории, часть из которых расположена в водоохранной зоне реки Ала-Арча. После инвентаризации владельцам объектов направили уведомления, а с предпринимателями проведена разъяснительная работа.

В настоящее время управление по контролю за землепользованием приступило к демонтажу тех объектов, по которым договорные отношения расторгнуты в установленном порядке.

В мэрии подчеркнули: владельцам участков с государственными актами предложат альтернативные земельные участки либо денежную компенсацию.

Власти заверили, что продолжат диалог с жителями и бизнесом для обеспечения прозрачности процесса.

По данным мэрии, в рамках программы реконструкции дорог за первый квартал 2026 года в городе уже демонтировано 246 объектов облегченного типа и 152 капитальных строения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369809/
