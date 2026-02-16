Почему затянулась пробивка улицы Бакаева в Бишкеке, объяснил чиновник

В 2026 году в Бишкеке продолжат ремонт улиц, незавершенных в 2025-м. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Абдыжапаркул Жанболотов.

По его словам, в том числе планируются работы на южной стороне проспекта Дэн Сяопина, по улице Льва Толстого от Термечикова до Тимура Фрунзе и на участке улицы Бакаева от Льва Толстого до Боконбаева.

«В соцсетях пишут, что этот участок делают уже четыре года, однако работы по пробивке улице Бакаева начались только в ноябре 2024-го. В прошлом году мы бы свою работу завершили, но возникли проблемы с выносом двух линий газа. У «Газпрома» свои определенные процедуры, они должны согласовывать проект с Москвой. Кроме того, есть проблема с водоотводом, поэтому строим канализацию», — сказал Абдыжапаркул Жанболотов.

Он добавил, что по проекту есть и другие сложности.

«В 2022 году некоторые участки передали в собственность, есть красные книги. Разбираемся, ведем разъяснительные работы. Многие говорят, что этот отрезок ничего не даст, но он будет продолжен — соединим с улицей Бейшеналиевой. В этом году продолжим пробивку дороги со строительством моста через Ала-Арчу и выходом на улицу Бейшеналиевой. Сейчас уже потеплело, скоро начнем асфальтные работы», — отметил чиновник.

Напомним, в 2026-м в городе планируются строительство и реконструкция 119 километров дорог и мостов. Из них 19 километров составят новые дороги, 100 километров — реконструкция.